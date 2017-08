Proč jste se letos rozhodli vystoupit právě na festivalu Soundtrack Poděbrady?

Náš člen Michal Dvořák je ředitelem toho festivalu, ale to není ten hlavní důvod. Chtěli jsme si užít atmosféru menšího koncertu a mě napadlo zahrát si právě na Michalově festivalu. On a jeho kolegové v Poděbradech se museli rozhodnout, zda se dá taková akce vůbec za dva měsíce připravit. Rozhodli se, že ano. Samozřejmě se jednalo o trochu jiný typ koncertu, tedy pro omezený počet návštěvníků. Pořadatelé zvolili kapacitu do sedmi tisíc lidí.

Přizpůsobili jste koncertní program tomu, že Soundtrack Poděbrady je festival filmové hudby a multimédií?

Brali jsme na to ohled. Muzika samozřejmě zůstala stejná, ve standardním provedení, ale vizuální ztvárnění koncertu jsme se rozhodli postavit na záběrech z videoklipů a filmů. Pozvali jsme také dva hosty, fenomenálního kytaristu Michala Pavlíčka a výtvarníka Stefana Milkova, který také hraje na kytaru.

Na jaře jste ohlásili, že v příštím roce vydáte nové album. V jakém stadiu je jeho příprava?

V létě jsme toho moc neudělali, protože někteří členové hrají se svými skupinami na festivalech a Michal Dvořák se věnoval přípravě Soundtracku Poděbrady. Plánujeme ale, že bychom se v září zase zavřeli do zkušebny a tam postupovali v přípravě desky dál. Natočit bychom ji chtěli v zimě, někdy na začátku příštího roku. Singl by měl vyjít na konci zimy a album na jaře.

Hovořili jste o tom, že byste se poohlédli po zahraničních producentech, s nimiž album natočíte. Jsou už nějaká jména?

Celá kapela cítí, že album bude stylově barevné, a nebylo by na škodu, kdyby se na něm produkčně podílelo více lidí. Laco Vajdička, šéf našeho vydavatelství BrainZone, nám pomohl vybrat asi pět, kteří by u toho mohli být. Lucie nikdy neměla jeden vyhraněný styl, nikdy nechtěla být stylově svázaná, a podobně pracuje i nyní. Sám za sebe bych byl nejraději, aby si každý autor písně mohl vybrat producenta, o kterém je přesvědčen, že jejímu nahrávání nejvíce prospěje.