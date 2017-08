Kapela se do Prahy vrátila po šesti letech a skoro to vypadalo, jako by se dalo podruhé vstoupit do stejné řeky. Koncert se konal na stejném místě a opět se potvrdilo, že v hale je za tepla pekelné horko a přístup na plochu divákům nedostačuje, takže se nelze vyhnout tlačenici.

Podobný byl i repertoár, i když tehdy nezazněla Genocide z třetí průlomové desky Smash. Trochu jiné bylo i obsazení, tentokrát přijeli The Offspring s dvěma kytaristy, jedním byl Tom Thacker ze Sum 41, protože původní člen Noodles si dal pauzu. Na zvuku se to ovšem zas tak moc neprojevilo, i když kytara byla rockovější.

A opět taky mohlo publikum vidět, kam může dojít původně punková kapela, když ji zláká komerce a umí psát chytlavé písně s chytlavými refrény, které si s nimi může zazpívat publikum, což taky hojně činilo.

Její písně jsou skvělé pro páteční jízdu s roštěnkami, ovšem tak jako není půjčený mámin nošovický zázrak žádný muscle car a silnice do sousední vsi žádná Route 66, tak není hudba Offspring žádný punk, už ani pop punk. Rozhodně ne od vydání desek Americana a Conspiracy of One s hity Original Prankster, Pretty Fly, Staring At The Sun a Americana, která zazněla v přídavku.

Punkové kořeny jsou stále patrné, zejména v cválavých rychlých pasážích, ovšem přímočaré refrény kapelu posunuly do oblasti stadiónového rocku pro mládež, která nemá moc společného ani s teenagerskou vzpourou v rámci mantinelů.

Pro srovnání si stačí vzpomenout na koncerty Rancid nebo loňské vystoupení Bad Religion, kteří ukázali, jak se dá udělat chytrý melodický punk a vyhnout se prvoplánové vlezlosti.

To není odsudek, jen popis toho, kam kapela dneska patří. Své pořád dělají The Offspring dobře, umějí okamžitě strhnout publikum a udržet si jeho pozornost. Po šesti letech by však člověk přece jen čekal o malinko větší posun a ne jen sázku na stejné skladby, byť ta vychází. Otázkou je ovšem jak dlouho ještě.

A také by v závěru mohl být zpěv Dextera Hollanda o něco jistější, působil trochu vyřvaně.

Celkové hodnocení: 60 %