Nevlastní bratři Jáchym a David společně s kamarádem Sašou tráví většinu času ve světě sociálních sítí. Vztahy pro ně představují chaty s virtuálními dívkami, které nikdy neviděli, obživu falešná módní show, v níž se předstírá něco, co není a největší životní problém pak vybitý mobil nebo nefunkční wifi.

Na nátlak rodičů jsou donuceni vydat se pod vedením Davidovy půvabné „macechy“ Terezy na dvousetkilometrový cyklovýlet. Stávají se tak trochu cyklisty proti své vůli a je jasné, že srážka s realitou bude víc než humorná.

„Já jsem naposledy jel na kole tak před šesti lety a když mi řekli, jestli bych nechtěl dělat film Bajkeři, tak jsem si původně myslel, že to je film o motorkách… Ale pak mi řekli, že to je o kolech, a já na to, že na kolech nejezdím. A oni řekli, že to je dobře a že se to k tomu příběhu vlastně hodí,“ vzpomíná s úsměvem Adam Mišík.

Hana Vagnerová má ke kolu veskrze kladný vztah.

FOTO: Roman Černý

”Jako každý kluk mám rád rychlou jízdu, líbí se mi, když někdo jezdí na kolech a jsou to lidi, kteří určitě jednou spasí svět. Kdyby každý jezdil na kole, tak by to potom vypadalo jinak,“ řekl Jan Komínek, který o sobě sice tvrdí, že je automobilista, ale šlapání mu při natáčení problémy nedělalo.

„Ráda jezdím jen tak lážo plážo, to je super sport, ale takový extrém jsem ještě nezažila, některé scény byly hodně náročné,“ přiznávala Celeste Buckingham. „Můj vztah ke kolům je teď mnohem lepší než předtím, ale přiznávám, že když jsme jeli nějaké těžší trasy, tak jsem z nich měla ještě trochu respekt,“ uvedla Štěpánka Fingerhutová, která spolu Celeste, Esther Lubadikou a Julií Šurkovou hraje partu rychlobruslařek na letním soustředění. Právě na tuhle partičku pod vedením přísného trenéra v podání Pavla Nečase narazí naši tři cyklističtí mušketýři.

Film půjde do kin 19. října 2017.