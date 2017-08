Stanice MTV uvedla 16. srpna v premiéře videoklip Pink k jejímu nejnovějšímu singlu What About Us. Jde o písničku z chystaného zpěvaččina alba Beautiful Trauma, které vyjde 13. října a nabídne třináct písniček. Na jeho produkci se podílel Steve Mac.

Pink, vlastním jménem Alec Beth Mooreová, začala svou hudební kariéru v roce 1995. První album Can’t Take Me Home vydala v roce 2000. Nasledovaly desky Missundaztood (2001), Try This (2003), I’m Not Dead (2006), Funhouse (2008) a The Truth About Love (2012).

Nedávno byla hlavní hvězdou maďarského hudebního festivalu Sziget.