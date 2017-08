Série, která zatím nemá přesně stanovenou premiéru, slibuje černý humor skandinávského typu. Je totiž inspirována norským seriálem stejného jména. Ten vyprávěl o duševně nemocném Espenovi, který žije v ústavu a více než realita ho baví fantasy svět, který si vymyslel.

Osmadvacetiletá Emma byla letos vyhlášena nejlépe placenou herečkou světa. Zazářila ve filmech jako La La Land, Amazing Spider Man a Iracionální muž, podle serveru Forbes.com si vydělala za rok 26 miliónů dolarů před zdaněním. Proslavila se i dramatem z padesátých let Černobílý svět. S Woodym Allenem natočila Kouzlo měsíčního svitu a již zmíněného Iracionálního muže.

Justin Theroux

FOTO: Profimedia.cz

Justin Theroux si do Netflixu odskočí z HBO, kde točil sérii The Leftovers. V televizi je velmi úspěšný, hrál mimo jiné také v oceňovaných seriálech Parks and Recreation a Six Feet Under (Odpočívej v pokoji) vedle filmů jako Mulholland Drive a Inland Empire.

Seriál Maniac má režírovat další těžká váha – Cary Fukunaga, který má za sebou špičkový krimiseriál Temný případ nebo filmy Jana Eyrová a Sin Nombre.