Elvis Aaron Presley se narodil v americkém Tupelu, ale větší vliv na něj měl Memphis v Tennessee, kam se přistěhoval s rodinou ve třinácti letech. Jižanský Memphis byl plný gospelu, blues i country. Malý Elvis to do sebe nasával a výsledkem byl styl, který spojil všechny ingredience do velmi atraktivního tanečního koktejlu - rokenrolu.

Poprvé zkoušel nahrávat v roce 1954 se Samem Phillipsem ve studiu Sun Records a první opravdový hit Heartbreak Hotel přišel v roce 1956. Když se v lednu objevil, hned vyšplhal na první příčku americké hitparády.

Elvis se stal hvězdou také díky televizi, která zažila v padesátých letech obrovský boom. Jako mladík dobře vypadal a jeho vystupování působilo na svou dobu otevřeně sexuálně, což vyvolávalo i kritiku. Mnozí ho přirovnávali k černým muzikantům, kteří Elvise nepochybně inspirovali, a to až do té míry, že v Americe někteří muzikanti tvrdí, že „Elvis ukradl rokenrol černým“. On sám ale nikdy nepopíral, že rokenrol tu byl už před ním, a miloval staré rhytm and bluesové hudebníky.

Elvis ve známém filmu Jailhouse Rock

FOTO: Profimedia.cz

K jeho největším hitům patřily vedle Heartbreak Hotelu písně Dont Be Cruel, Hound Dog, Love Me Tender, All Shook Up, Jailhouse Rock, One Night/I Got Stung, It's Now or Never, Are You Lonesome Tonight, Surrender, Can't Help Falling in Love, She's Not You nebo Return to Sender.

Elvis se prosadil také ve filmu. Po debutu Love Me Tender natočil dlouhou šňůru snímků jako Jailhouse Rock, King Creole, G.I. Blues, Wild in the Country, Blue Hawaii či Kid Galahad a další. Filmy však neměly takový úspěch u kritiky jako jeho hudba, mnohdy to byla spíš jednoduchá omáčka k písničkám.

Elvis Presley s dcerkou Lisou Marií

FOTO: Profimedia.cz

Elvis byl prostě především rokenrol. Počet jeho prodaných hudebních nosičů nelze ani spočítat, včetně výběrů a remixů se dá odhadovat na stovky miliónů, možná i miliardu. A počet muzikantů, které ovlivnil, lze také jen těžko určit. Jeho napodobováním se kdysi živil třeba i slavný Bruno Mars.

S manželkou Priscillou měl Elvis Presley jen jediné dítě - dceru Lisu Marii, která si ho moc neužila. V polovině sedmdesátých let byl už poněkud obézní a nemocný. Podle mnoha svědků bral drogy, měl vysoký tlak, nemocná játra a srdce. Kombinace slabého srdce a drog se také uvádí jako nejpravděpodobnější příčina smrti. Pokud tedy nevěříte, že Elvis žije.