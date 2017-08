Novinka Annabelle 2 : Zrození zla je pokračováním hororu z roku 2014 Annabelle. Výrobce panenek se svou manželkou přijmou několik let po tragické smrti jejich dcerky do svého domu řádovou sestru a několik dívek ze zavřeného sirotčince. Zanedlouho se stanou terčem aktivit Annabelle, posedlého výtvoru výrobce panenek.

Další novinka, americký animovaný film Emoji ve filmu se po premiéře usídlil na druhém místě a sbírá většinou značně negativní reakce v tisku i na internetu.

Distributor filmu uvádí, že Emoji vás zavedou do tajného světa uvnitř vašeho mobilu. V aplikaci pro textové zprávy se ukrývá Textopolis, bujná metropole, ve které žijí Emoji v naději, že se jednou dostanou do zprávy. Každý z Emoji má jen jeden výraz, až na smajlíka jménem Gene, který má výraz vícevýznamový. To je ovšem problém, a tak se Gene rozhodne stát „normálním.” Pomocnou ruku mu nabídne Hi-5 a nechvalně proslulá hackerka Jailbreak.

Na třetím místě je Dunkerk a na čtvrtém animák Já, padouch 3. Výraznějšího posunu v žebříčku se jistě dočkáme příště, protože teprve 17. srpna oficiálně vstoupí do kin dlouho očekávaný film podle vzpomínek Zdeňka Svěráka Po strništi bos. Jeho přítomnost v aktuální tabulce je dána jen tím, že byl uveden předpremiérově pro velmi omezené publikum.