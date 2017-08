Emoji ve filmu

Video

Trailer: Emoji ve filmu

První výprava do tajného světa uvnitř mobilu. V aplikaci pro textové zprávy se ukrývá Textopolis, bujná metropole, ve které žijí Emoji v naději, že se jednou dostanou do zprávy. Smajlík jménem Gene má na rozdíl od ostatních vícevýznamový výraz, a to je problém...

Emoji ve filmu, USA 2017, animovaný, 91 min., režie: Anthony Leondis, v českém znění: Matouš Ruml, Jan Dolanský, Vendula Příhodová, Tereza Bebarová, Václav Vydra a další.

Annabelle 2: Zrození zla

Video

Trailer k filmu Annabelle 2: Zrození zla

Pokračování úspěšného hororu z roku 2014 Annabelle. Výrobce panenek se svou manželkou přijmou několik let po tragické smrti své dcerky do domu řádovou sestru a několik dívek ze zavřeného sirotčince. Zanedlouho se stanou terčem aktivit Annabelle, posedlého výtvoru výrobce panenek.

Annabelle 2: Zrození zla, USA 2017, horor, 109 min., režie: David Sandberg, hrají: Alicia Vela-Baileyová, Stephanie Sigmanová, Miranda Otto, Javier Botet a další.