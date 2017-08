Hrdinou komedie režiséra a producenta Judda Apatowa je americký mladík pákistánského původu, kterému rodiče dohazují různé vhodné pákistánské nevěsty, ale on se zamiluje do studentky psychologie Emily Gordonové.

Emily pak náhle upadne do kómatu. Mladíka to neodradí a jde za ní do nemocnice, kde se setká s rodiči, kteří z něj nejsou zrovna nadšení. Jejich pokusy o sblížení jsou zdrojem mnoha trapných scének.

Z filmu Pěkně blbě

FOTO: KVIFF

V roce 2012 se Nanjiani setkal s Juddem Apatowem při natáčení konverzačního podcastu You Made It Weird a Apatowovi se příběh zalíbil.

„Připadalo mi to neuvěřitelné – nikdy bych nevěřil, že by se někdo mohl zamilovat do někoho, kdo leží v kómatu,” popisuje Apatow. „Nebyla to jen pravda, ale byl to příběh od srdce – navíc se to odehrávalo ve světě stand-up komiky, která mě vždycky fascinovala.“

„Ještě jsem se úplně nevyrovnal s emocionálním prožitkem nemoci Emily, ale už to bylo pět let a zdálo se, že načasování je správné. Myslím, že tam pořád někde bylo okno, které mi stále znovu otevíralo veškeré prožité pocity, na druhou stranu jsem od něj už měl dostatečnou vzdálenost na to, abych je dokázal překonat a získat nad nimi určitý nadhled. Nechcete zase čekat moc dlouho, aby nezmizely,“ popsal vznik scénáře Nanjiani.