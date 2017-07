Leftöver Crack, vedení zpěvákem Scottem Sturgeonem, známým jako Stza, vzešli v roce 1998 ze squatterské scény, její členové obývají dům ve východní části Manhattanu. První EP jim vyšlo v roce 2000. Ke smlouvě na desku jim pomohlo, že píseň The Good, The Bad and The Leftöver Crack byla zařazena na výběr vydavatelství Hellcat. To se ale leklo materiálu i názvu debutu Shoot The Kids At School a kapela jej musela přejmenovat a předělat obal. Učesaná verze vyšla 11. září 2001 pod názvem Mediocra Generica.

V roce 2004 jí ale vyšlo protibushovském album Fuck The World Trade u Biafrových Alternative Tentacles, kde byly na obalu hořící věže Světového obchodního střediska po zásahu letadly, unesenými členy Al-Káidy. Před nimi stálo americké vedení v čele s prezidentem Georgem Bushem a viceprezidentem Dickem Cheneyem, které navádělo letadla na dálku a stříkalo do plamenů benzín. Vyhroceně politické album útočilo na kapitalismus, americkou kulturu i policii a drogovou politiku. V řadě obchodů bylo zakázáno.

Po smrti bubeníka Brandona Possibleho ale skupina v roce 2004 přerušila činnost, Stza začal vystupovat sólově. V létě následujícího roku ale skupina vyrazila na turné a o rok později natočila singl s anarchistickými Citizen Fish, se kterými rok poté vydala split album Deadline. V roce 2007 vystoupila v Praze. [celá zpráva]

Pak ale došlo ke sporům mezi zpěvákem a kytaristou Ezrou, který odešel, a skupina přerušila činnost. Jen občas se sešla na krátká turné.

V roce 2015 ale vyšlo třetí album Constructs of State, kde se objevila řada hostů včetně Pennyho Rimbauda z Crass nebo členů Bouncing Souls. Loni skupina zahrála v Praze na letním punkovém festivalu v Karlíně. [celá zpráva]