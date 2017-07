„Bobby byl producent, tvůrce a mentor všech těch velkých umělců v raném období Motownu,“ poznamenala jeho dlouholetá kamarádka a producentka Suzy Michelsonová.

Pamětníci vzpomínají, že Bobby Taylor měl obrovský rozsah a dokázal chvílemi znít jako Stevie Wonder nebo Marvin Gaye. Tommy Chong, který hrál na kytaru ve skupině Bobby Taylor and the Vancouvers, uvedl, že Bobby na koncertech dojímal lidi až k slzám.

„On dokázal zazpívat noty tak neuvěřitelně vysoko a mohl znít jako kdokoliv, když chtěl – jako Marvin Gaye, Stevie Wonder, Smokey Robinson. Spolupracoval jsem s hodně zpěváky, ale s nikým jako Bobby.”

Ačkoliv se tvrdívalo, že objevitelkou Jacksona byla Diana Rossová, server Rollingstone uvádí, že Bobby Taylor ho znal dříve a přivedl celou rodinu Jacksonů k Motownu. V roce 1968 Michaela a jeho bratry potkal v chicagském Regal Theatre – tehdy to byla úplně neznámá dětská skupina, která mu dělala předprogram.

Bobby Taylor (vlevo) v šedesátých letech

FOTO: classic.motown.com

Taylor působil i jako hledač talentů a Michael ho tehdy okamžitě zaujal. Zato měl velký problém s jeho otcem Joem. Když jim producentsky pomáhal s prvními nahrávkami v Motownu, třeba s Who’s Lovin’ You ve spolupráci s Funk Brothers, Jacksonův otec se do nahrávání neustále vměšoval, až na něj jednou Taylor vytáhl pistoli.

Tehdejší šéf labelu Berry Gordy ale spolupráci stejně utnul. Zdálo se mu, že Taylor je staromódní, a chtěl je tlačit víc do bubblegumového spotřebního popu. To Taylor odmítl.

„Nikomu nelezu do zadku. Dělal jsem si věci svým způsobem a nechtěl jsem žádné vměšování,“ zavzpomínal v roce 1995. „Dělal jsem z The Jackson 5 klasickou soulovou skupinu, ale Berrymu Gordymu se to nelíbilo.“