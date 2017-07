Potom ale Benningtonův kolega, zpěvák Mike Shinoda, potvrdil, že jeho kamarád je skutečně mrtvý. Kapka naděje se rozplynula a hudební svět zůstal v šoku.

K tragické zprávě se vyjádřilo mnoho hudebníků. S jednačtyřicetiletým muzikantem se rozloučili Imagine Dragons, Chance The Rapper, Nick Jonas, Nickelback, OneRepublic, Rihanna, Ryan Adams, Cypress Hill, Corey Taylor, Nikki Sixx, Fred Durst, DJ Ashba, Pete Wentz, Garbage, Hayley Williams, Nile Rodgers, Bryan Adams, Duff McKagan,Timbaland, Avril Lavigne, Stromzy a řada dalších.

„Zlomilo nám to srdce. Sebevražda je ďábel, který chodí na této zemi mezi námi,“ napsali OneRepublic. „Byl to největší talent, jaký jsem kdy viděla na pódiu. Pěvecká bestie,“ konstatovala Rihanna. „Jsem zmatený. Chester mi říkal, že je šťastný. Byl to skvělý a talentovaný člověk,“ přidal se člen kapely Mötley Crüe Nikki Sixx.

„Bože, ne,“ napsal Corey Taylor z kapely Slipknot. „Ztratili jsme jednoho z nejlepších. Nedostává se mi slov. Pamatuju, jak jsme spolu vystupovali na festivalu Rock am Ring v Norimberku, jako by to bylo včera. Byl to magický moment,“ svěřila se zpěvačka Avril Lavigne.

Bennington v minulosti zápasil se závislostí na alkoholu a drogách. Objevily se ale také zprávy o tom, že bojoval s depresemi. Údajně ho velmi poznamenala květnová sebevražda Chrise Cornella, zpěváka skupiny Soundgarden a jeho kamaráda. Zmínil se tehdy o tom, že se s ním rozloučí „po svém“.

Linkin Park, Bennington druhý zleva

FOTO: archív skupiny

Chester Bennington byl jedním ze dvou vokalistů americké skupiny Linkin Park. Jejím členem se stal v roce 1999 a jeho hlasový projev byl pro ni naprosto charakteristický. Patřil k nejzajímavějším v jednadvacátém století. Kapela i díky němu dosud prodala více než 70 miliónů nosičů.

Od roku 2005 byl členem projektu Dead By Sunrise, s nímž vydal o čtyři roky později album Out of Ashes. V letech 2013 až 2015 byl zpěvákem skupiny Stone Temple Pilots, když zastoupil Scotta Weilanda, jenž se pak v prosinci roku 2015 předávkoval a skonal.