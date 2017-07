V první sestavě z roku 1967 byl z té dnešní pouze zpěvák Michal Prokop. O tři roky později se k němu připojil kytarista Luboš Andršt, jenž se i na Konopišti představil jako člen aktuálních Framus Five.

„Ta kapela pro mě byla odrazovým můstkem. Předtím jsem dostal nabídku stát se členem skupiny Flamengo. To se ale nějak zamotalo a nedopadlo to, takže jsem rád přijal možnost jít do Framusu Five. Byl to pro mě dobrý start, navíc jsem přišel v době, kdy se nahrávalo album Město ER. Michal Prokop už sice věděl, že kapelu rozpustí, ale desku jsme natočili,“ zavzpomínal pro Novinky.cz na Konopišti Andršt.

Framus Five se v následujících letech na pódia vrátili dvakrát. Poprvé v roce 1978 (trvalo to do roku 1990, kdy se stal Prokop poslancem a s hudbou se dočasně rozloučil) a podruhé v roce 2006. „Tehdejší sestava hraje dodnes a reprezentuje třetí éru existence kapely,“ dodal Michal Prokop.

Luboš Andršt Blues Band vystoupil na Konopišti také.

FOTO: Petr Hloušek, Právo

Staré pecky představil Yo Yo Band.

FOTO: Petr Hloušek, Právo

Právě on je tváří festivalu Krásný ztráty Live, jenž začal na Konopišti v pátek odpoledne. V příjemném odpoledni a večeru se představili například Kukulín, Michal Pavlíček a Monika Načeva, Luboš Andršt Blues Band, Yo Yo Band či Mňága a Žďorp. Prokop se jako host objevil na pódiu i s Kukulínem a skupinou Luboše Andršta.

„Je to takové setkání,“ vysvětlil filozofii festivalu spolupořadatel David Gaydečka. „Pokud v něm budeme pokračovat, rádi bychom se s některým z dalších ročníků přestěhovali i na jiné místo.“

Michal Pavlíček doprovázel Moniku Načevu.

FOTO: Petr Hloušek, Právo

„Loni se festival konal v Lokti a byl vyvolaný reedicí alba Město ER a také mými sedmdesátými narozeninami,“ řekl v pátek na pódiu Prokop. „Na tom letošním si připomínáme narozeniny Framus Five, hrají na něm členové aktuální sestavy se svými dalšími projekty, představujeme kapely, které reprezentují osmdesátá léta, i ty mladé a zajímavé.“

Festival pokračuje v sobotu 15. července. Od dvanácti hodin se na Konopišti představí Gingerhead, Sunflower Caravan, Blanka Šrůmová a Jan Sahara Hedl, Kamil Střihavka a Leaders!, Precedens, Mínus123minut nebo Visací zámek.