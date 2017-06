„Turné je zvláštní věc, nemyslím si, že mi vyhovuje,“ uvedla ještě Adele. O tom, že by toto turné mohlo být její poslední, přitom hovořila v diskuzi s fanoušky už při svých vystoupeních na Novém Zélandu letos v březnu.

Turné nazvané prostě Adele Live 2016/2017 odstartovalo 29. února 2016 v severoirském Belfastu. Po koncertech v Irsku, Anglii a Skotsku se přesunulo do Evropy a potom pokračovalo ve Spojených státech, Kanadě, Mexiku, Austrálii a na Novém Zélandu, aby se na poslední čtyři koncerty vrátilo do Evropy, konkrétně do Londýna. Tam vyvrcholí 2. července.

Koncertní série Adele obsahuje 123 vystoupení.