Autoři chtějí zachytit atmosféru na Jamajce šedesátých let, kdy se tam zrodil nový hudební styl a vznikla spousta malých studií s mladými muzikanty, kteří se později proslavili a unikli chudobě, která vládla na karibském ostrově.

Scénář prvního dílu píše Sascha Penn. Produkovat ho budou Didier Lupfer ze Studia Canal, Chris Blackwell, Erik Newman, Ben Silverman a Marlon James, autor známé knihy A Brief History of Seven Killings, která se odehrává na Jamajce v sedmdesátých letech a dostala i Bookerovu cenu.

Chris Blackwell je sice Brit, ale vyrostl na Jamajce mezi černými muzikanty a měl lví podíl na pozdější slávě geniálních zpěváků reggae, ať už je to zesnulý Bob Marley, nebo Toots se skupinou The Maytals a také The Skatalites.

Toots and The Maytals

FOTO: tootsandthemaytalsmusic.com

Blackwell je tak nejen producentem, ale i zásadní postavou v příběhu. Svou firmičku Island Records založil v roce 1959, a když v Británii prorazilo reggae a ska, stal se významným hráčem na hudební scéně. Firmu prodal v roce 1989 a dnes je součástí nadnárodní korporace Universal Music Group.

“Tohle je průlomový špičkový seriál, který se zaměřil na výjimečného muže, který vynesl nedoceněnou hudbu na vrchol pop kultury. Sascha Penn a Marlon James jsou dokonalými spolupracovníky pro výjimečného Chrise Blackwella i pro mě,“ řekl Ben Silverman.