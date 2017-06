Absolvent Univerzity Karlovy působil chvíli v nemocnici v Českém Brodě, ale na začátku 80. let minulého století se rozhodl pro emigraci. Popisuje úvodní galeje na univerzitě v Miami, kde ukončil sekundařinu i studium pro něj nového oboru – anesteziologie. Po tři roky vždy po práci a studiu padl do postele a už ho budilo řinčení budíku, aby zase vstal a šel vydělávat do nemocnice. Jako mladý muž se však rozhlížel kolem sebe. A s postupujícím časem a respektem okolí k jeho působení v North Miami General Hospital se seznamoval s lidmi kolem.

S darem osobní empatie i se schopností laskavě vystihnout hlavní rysy každé osobnosti nabízí čtenáři mozaiku osobností české, tehdy exilové komunity spolu s pestrou národnostní směsicí lidí, s nimiž se potkával v nemocnici i v domě, kde bydlel. Lamberka nejvíc zajímá často nevyzpytatelné jednání okolních přátel i lidí nemilých, s nimiž mu však bylo dáno spolupracovat.

Je to laskavé vyprávění, jak je čtenář u autora zvyklý.