Skupinu, která letos slaví 35 let existence, stále vedou zpěvák Kurt Brecht a kytarista Spike Cassidy. Soubor se dal dohromady v Houstonu s cílem hrát punk, ale připadal jim pomalý. Stál tak u zrodu speedcoru. Později začal využívat prvky thrash-metalu a napomohl ke vniku crossoveru, k němuž se přiklonil po příchodu bubeníka Felixe Griffina v roce 1984. Jejich třetí album z roku 1987 taky nese příznačný název Crossover.

Skupina sice vydala poslední desku Full Speed Ahead v roce 1995, ale nadále koncertovala, v roce 2002 se představila v pražském Futuru. V té době také začali s vydávání svých starých alb a natočili demo se čtyřmi novými písněmi.

V roce 2006 D.R.I. přerušili koncertní činnost a odložili plán natočit novou desku, protože Cassidimu diagnostikovali rakovinu. Hrát opět začali v roce 2010, kdy se představili i na festivalu Obscene Extreme.

Loni jim vyšlo nové EP But Wait ... There´s More!, což je první studiová nahrávka od roku 1995. Jsou na něm tři nové skladby a dvě znovu nahrané straší. Produkoval je Bill Metoyer, který stál za klasickými alby Crossover, 4 of a Kind a Thrash Zone. O významu kapely svědčí, že se k nim hlásí Anthrax i Slayer.

Před D.R.I. vystoupí němečtí Isolated a dvě italské hardcore kapely - Intothebaobab a Lighting Mind Frequency.