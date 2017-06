„My jsme to nikdy neplánovali, ale je to možné. Teď se o tom hodně mluví a přemýšlí, ale nebylo to v plánu. Pojali jsme to jako jednorázový příběh,“ řekl Kelley.

I vzhledem k tomu, že hlavní role dostali slavní hollywoodští herci s mnoha nabídkami, nikoho nenapadlo, že by vznikl dlouhý seriál. Reese Witherspoonová, Nicole Kidmanová, Alex Skarsgård či Shailene Woodleyová měli smlouvu jen na rok.

„Je to ironie, důvodem, proč jsme mysleli, že to bude jednorázové, jsou velcí talentovaní herci a oni sami stanuli teď v čele těch, kteří chtějí druhou sérii.“

Sedmilhářky navíc vznikly podle románu, který má logický závěr a nenechává otevřená vrátka. Na to autorka Liane Moriartyová nikdy nemyslela. Herečka Reese Witherspoonová ale vyzvala fanoušky, aby spisovatelce psali a žádali další pokračování.

Reese Witherspoonová v Sedmilhářkách

FOTO: HBO

Skvěle napsaná a psychologicky věrohodná série Sedmilhářky se odehrává v luxusním kalifornském městečku u moře, kde bydlí jen samí bohatí, štíhlí běloši. Ve svých velkých domech skrývají různé podrazy a tajemství.

Rozmazlené manželky se předvádějí a musí si neustále dokazovat, kdo je na společenském žebříčku nejvýše. I bezvýznamný spor se postupně nabaluje jako sněhová koule, až jednoho dne malým luxusním městečkem otřese vražda na základní škole.

Možná souvisí s tím, že šestiletého syna svobodné matky, která jako jediná v sousedství není bohatá, obviní, že škrtil ve škole holčičku. Nikdo ho sice neviděl, ale matka kvůli tomu rozpoutá malou válku.