Anita Pallenbergová zemřela v úterý z neznámých příčin, oznámil americký server The Hollywood Reporter.

Její filmová kariéra nebyla moc bohatá, zahrála si třeba Černou královnu v Barbarelle a objevila se také v bizarním drogovém filmu Performance. Později to byly třeba filmy Go Go Tales (2007), Mister Lonely (2007) a Cheri (2009) Stephena Frearse.

Pallenbergová se synem Marlonem

FOTO: Profimedia.cz

Pallenbergovou vyloučili v šestnácti letech z německé internátní školy a později ji kamarád propašoval na koncert Rolling Stones v Mnichově a seznámil s kytaristou Keithem Richardsem. Nakonec měli tři děti a vydrželi spolu až do roku 1980. Během natáčení filmu Performance bohužel začala brát tvrdé drogy – o tomto „pádu do pekel“ psal ve svých vzpomínkách i sám Richards.