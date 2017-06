Podle sdělení pořadatelů budou vstupenky na sobotní pražský koncert v prodeji i přímo na místě. Koncert potrvá zhruba hodinu a půl a The Beach Boys se představí v sestavě, v níž jediným původním členem je zpěvák Mike Love a druhým nejdéle působícím je klávesista a vokalista Bruce Johnston.

Zaznít by měly slavné skladby Surfin’ U.S.A., Fun, Fun, Fun, I Get Around, Shut Down, Help Me, Rhonda, Kokomo, Wild Honey, California Girls či Good Vibrations, také několik coververzí.

The Beach Boys vznikli v roce 1961 v Kalifornii. Původní sestavu tvořili bratři Brian, Dennis a Carl Wilsonovi, jejich bratranec Mike Love a kamarád Al Jardine. V roce 1983 však zemřel Dennis a v roce 1998 i Carl Wilson. Debutové album Surfin’ Safari vydali v roce 1962 a zatím poslední, dvacátou That’s Why God Made The Radio poslali na trh v červnu 2012. V roce 1988 byli uvedeni do Rock’n’rollové síně slávy.

Podle nejnovější informace vydá skupina 30. června kompilaci nazvanou 1967 - Sunshine Tomorrow. Nabídne dosud nevydané alternativní verze skladeb z alb Smiley Smile (1967) a Wild Honey (1967). K poslechu budou i záznamy písní z koncertů či živé verze skladeb ze studia.