Tentokrát došlo vedle jemnějších skladeb, jako jsou Sabrina, Silence is Sexy nebo Sonnenbarke či The Garden i na klasické důrazné skladby Halber Mensch, Haus der Lüge či Redukt, v nichž bylo jasně patrné, proč byla kapela čelným exponentem industriálu. Zvuku v nich dominovaly údery do kovů.

Během let se však pojetí berlínské kapely proměňovalo a skupina se ke smutku původních fanoušků od původního zvuku odkláněla a přibývalo jemnějších, pečlivě proaranžovaných písní, což se ukázalo už na koncertu k desce Alles wieder offen. I klasické skladby se proměnily, což ukázalo Silence Is Sexy s prodlužovanými pauzami, které zvyšovaly napětí.

Kdyby však neubauteni jen opakovali důraz a zvuk z raných nahrávek, byly by dnes karikaturou sama sebe. Kapela ovšem dokázala zestárnout a vyzrát. Dnešní Einstürzende Neubauten jsou úplně jiní - jemnější, ale rafinovanější, s dokonale propracovanými aranžemi. Přitom se však nevzdali svého pojetí, stále staví na využití netradičních zdrojů zvuků - o nástrojích v případě různých plastových barelů, trubek a turbíny skutečně mluvit nelze. Nezpronevěřili se svému přístupu, nenahradili ruchy elektronikou ani samply, dále rozvíjejí svůj osobitý svět a vytvářejí alternativu nejen v rámci rocku, ale vůči celému tradičnímu hudebnímu světu s jeho harmonickým systémem. Samozřejmě nezašli tak daleko jako Harry Partch, ale v něčem je jejich přístup podobný. Budují vlastní hudební svět z prvků, které si sami vybrali.

Ne náhodou říkal před koncertem zpěvák Blixa Bargeld, že už jsou nejen legendou, ale překonali její status a mohou rozvíjet své pojetí, aniž by je museli dál vysvětlovat. To se povedlo jen málokomu. [celá zpráva]

Jasně se to ukázalo v úterý, kdy v Praze hrála jiná legenda, kanadští reprezentanti tvrdé temné EBM Skinny Puppy. Ti sice dokázali nabídnout typické hutné, tvrdé rytmy, ale esprit se vytratil. Základy byly sice dobré, jenomže skladby postrádaly sevřenost, zbytečně je rozmělňovaly plochy kláves a neladil s nimi ani příliš melodický zpěv.

Hodnocení:

Einstürzende Neubauten 80%

Skinny Puppy 40%