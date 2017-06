Držitel ceny Grammy Sean Paul je jeden z nejznámějších žijících jamajských zpěváků a spolupracuje s hvězdami jako Sia, Migos, Dua Lipa, Clean Bandit, Beyoncé, Rihanna a Nicki Minaj. Mezi jeho hity patří Gimme the Light, We Be Burnin', Ever Blazin' a Give It Up to Me.

Jamajská legenda The Wailers doprovázela Boba Marleyho. Jejich staré písně jako One Love, No Woman No Cry nebo Could You Be Loved dodnes těžko hledají konkurenci.

Skupina The Wailers samozřejmě nemůže mít stejné složení jako v šedesátých letech. K zakladateli Astonu ”Family Man„ Barrettovi se přidali kytaristé Junior Marvin a Donald Kinsey a také někteří příbuzní originální sestavy. Shema McGregorová je dcera Judy Mowattové, která byla jednou ze tří vokalistek I-Threes. O autentický zvuk koncertu se postará Dennis Thompson, zvukový technik, který s The Wailers v sedmdesátých letech jezdil.

Na festivalu Uprising dále vystoupí Ras Zacharri, Echo Minott, Queen Omega z Trinidadu, Alpha Blondy, Irie Révoltés, Pendulum Dj Set, 5'nizza, Macka B, General Levy, Congo Natty, Foreign Beggars a další.