„Poprvé poznali diváci Renatu Soukupovou v podání Tatiany Vilhelmové v roce 2003, ve filmu Můj otec a ostatní muži. Následně se tato emancipovaná, často odvážná, ženská hrdinka objevila v režii Andrey Sedláčkové ještě ve snímcích Krásný čas (2006) a Opravdová láska (2007),“ vysvětlila mluvčí České televize Alžběta Plívová.

„Je to už čtrnáct let, co Renatu známe. Od té doby toho zažila spoustu. Přestěhovala se, vystřídala několik partnerů, narodilo se jí dítě a ukotvila se s Oldou Kaiserem alias Ivanem Holým, ale jak diváci uvidí, není to optimální. Myslím si, že už je to dospělá žena,“ popsala svou postavu Tatiana Vilhelmová.

„Když mi Andrea zavolala, že by chtěla točit Dívku za zrcadlem, byla jsem zvědavá, kam se Renata posunula. Jsem ráda, že nyní je ta postava vyspělejší a řeší závažnější problémy a všechny příchody a odchody v jejím životě jsou fatálnější.“

Eva Josefíková a Vojtěch Dyk

FOTO: Česká televize

„Spolupracuje se nám bezvadně. Díky té sérii se s Tatianou známe dobře a velmi dlouho. Asi mohu prozradit, že mého soka v lásce hraje Vojta Dyk, takže mám pocit, jako bychom ani nehráli a bylo to doopravdy,“ řekl s nadsázkou Oldřich Kaiser.

Příběh Renaty začal už rokem 1988. Od počátku tak série zachycuje nejen osobní vývoj hrdinky, ale i vývoj české společnosti. A vedle jejího příběhu sleduje film i osud rodičů hlavní hrdinky. Ta touží zjistit, proč ji jako malou opustila matka.