Zpěvačka uvedla na svých stránkách, že doufá ve vydání desky zhruba v lednu. Do práce ve studiu se pustili také Stevie Wonder, Elton John, Lionel Richie či Yitzhak Perlman.

“Lionel dělá na svém songu, Stevie dělá na svém, v obou případech jde o původní nové písničky,” sdělila. “Pracuju na několika věcech. Myslím, že tam bude deset písniček, možná jedenáct.“

Deska zatím nemá oficiální název. Poslední album zpěvačce vyšlo v roce 2014 pod názvem Aretha Franklin Sings the Great Diva Classics.

V šedesátých a sedmdesátých letech si získala přezdívku královna soulu. Když podepsala smlouvu s Atlantic Records a začala tam zpívat neučesané rhytm and blues, stala se největší černou hvězdou Ameriky. Prorazila silnou baladou I Never Loved a Man - The Way I Love You (1967).

Od té doby byla Aretha několik let neustále na čele hitparád a sbírala jednu Grammy za druhou. Vznikly legendární nahrávky Respect, (You Make Me Feel Like) A Natural Woman, Chain of Fools, Think, The House That Jack Built, I Say a Little Prayer, Bridge Over Troubled Water, Spanish Harlem a další. V 70. letech se vrátila také ke gospelovým kořenům deskou Amazing Grace.