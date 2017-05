V legendární bondovce Thunderball (1965) tvořila Petersová pár se Seanem Connerym. Byla první herečkou ve filmové sérii, která se úplně svlékla. To v té době ještě lidi šokovalo a film měl značné problémy.

Několik scén z filmu bylo na přání britských úřadů odstraněno, protože prý byly příliš „peprné“.

Herečka nechápala, proč fanoušky tak fascinuje, a být hvězdou ji ani moc nebavilo. Brzy také s filmem skončila.

“Protože jsem byla blondýna, byla jsem opálená a nosila bílé tričko, lidi se mě chtěli dotýkat. To mi připadalo hodně divné. Nevím... možná jsem v jejich očích byla něčím nedostupným. Nevím, čím to bylo,“ řekla v jednom rozhovoru.

Molly Petersová a Sean Connery

FOTO: Profimedia.cz

Molly Petersová

FOTO: Profimedia.cz

Každopádně měla velmi krátkou kariéru. Film Thunderball ji proslavil, ale pak už nikdy v žádném zásadním snímku nehrála. Objevila se třeba v německém televizním filmu Das Experiment a v roce 1967 jen krátce v britských seriálech Armchair Theatre a Baker´s Half Dozen. Dále hrála sama sebe v komedii Naked World of Harrison Marks a v roce 1968 sekretářku v komedii Dont Raise the Bridge, Lower the River.

Následující roky strávila v Anglii jako manželka a matka.