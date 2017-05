Fantastická zvířata a kde je najít





Newt Scamander přichází do New Yorku se svým záhadným kufříkem, v němž ukrývá obrovskou sbírku vzácných magických tvorů z cest kolem světa. Co se může stát, když se britský kouzelník vydá do Ameriky a jeho zvířata (některá i trochu nebezpečná) uniknou z kufříku?

Fantastická zvířata a kde je najít, USA 2016, fantasy, 133 min., režie: David Yates, hrají: Eddie Redmayne, Colin Farrell, Ron Perlman, Katherine Waterstonová a další.

Resident Evil: Poslední kapitola





Alice jako jediná přežije klíčový střet s nemrtvými, který měl rozhodnout o osudu lidstva. Nyní se musí vrátit tam, kde celá katastrofa začala - do podzemního komplexu Hive v Raccoon City, kde společnost Umbrella Corporation hromadí síly a chystá finální útok proti posledním hrstkám lidí, kterým se apokalypsu podařilo přežít.

Rezident Evil: Poslední kapitola, Německo/ Austrálie/ Kanada/ Francie, 2016, akční sci-fi horor, 107 min., režie: Paul W. S. Anderson, hrají: Milla Jovovichová, Iain Glenn, Ali Larter a další.

Spojenci





Zuří II. světová válka a Max Vatan seskakuje padákem do dun marocké pouště s cílem zabít v Casablance německého velvyslance. Setkává se s Francouzkou Marianne, která má v úkolu hrát roli jeho manželky. Předstírání manželské intimity a zamilovanosti postupně přeroste v opravdovou vášeň...

Spojenci, VB/ USA 2016, drama, 124 min., režie: Robert Zemckis, hrají: Brad Pitt, Marion Cotillardová, Jared Harris a další.

Divoké vlny 2





Tučňák Cody, surfující kuře Joe a plavčice Lani se vracejí v novém dobrodružství plném vysokých vln a surfařské zábavy. Dají se dohromady s partou pěti radikálních surfařů, kteří jsou silní, namachrovaní a vyhledávají jen ten nejtvrdší adrenalin. Velká pětka vezme Codyho a kámoše na cestu na nejlegendárnější surfovací místo na Zemi, do surfařského ráje.

Divoké vlny 2, USA 2017, animovaný, 85 min., režie: Henry Yu.