Jde o typ příběhu, který se opakuje v různých variantách v nacistických, komunistických i jiných diktaturách. Hlavním hrdinou je umělec, jenž nemá zájem plést se do politiky, jenže politika si ho vybere. Monstrum je autentický a neveselý portrét sochaře, který se stane nedobrovolně oblíbencem moci a přihodí se mu to, čeho se všichni inteligentní lidé od kumštu bojí – státní zakázka k velebení diktátora. A jak už to bývá, na tuto „výhru“ doplatí.

Jan Novotný a Zuzana Stivínová ve filmu Monstrum

FOTO: Česká televize

Postavit na Letnou největší Stalinův pomník v Evropě byl šílený nápad. Monstrum téměř nikdo sochat nechtěl – pochybné cti se nakonec dostalo talentovanému Otakaru Švecovi, kterého ve filmu ztvárnil Jan Novotný. Byla to mafiánská „nabídka, která se neodmítá“.

Otakar Švec připravuje model sochy.

FOTO: Česká televize

Obludnost sochy je z dnešního pohledu neuvěřitelná. Sovětského diktátora Stalina na podstavci doprovázely i další postavy znázorňující vojáky nebo prostý lid. Celkem vše měřilo přes třicet metrů a na výrobu bylo použito 17 000 tun žuly. Už za pár let ale Stalinův kult skončil a monstrum bylo zničeno.

Když na něm sochař začal pracovat, postupně se od něj odvraceli přátelé a kolegové a žena mu umřela. Zdrceného Švece navíc deptali komunističtí potentáti, kteří mu chodili do ateliéru radit a hlavně vyhrožovat.

Film Viktora Polesného uvede ČT1 v neděli 28. května ve 20.15.