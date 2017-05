Kapela tentokrát zvolila komornější zvuk, tři zpěvačky decentně doprovázelo trio kytara, housle a perkuse. To však neznamenalo, že by hity Iro nebo Seelinnikoi, který náruživě zpíval s kapelou celý sál, vyzněly méně freneticky. Díky čirému doprovodu naopak víc vynikly přesné a průrazné vokální harmonie. Zdůrazňovat svrchovanou muzikantskou jistotu všech zúčastněných by bylo nošením dříví do lesa.

Pestrosti zvuku navíc přispěla služebně nejmladší zpěvačka Karoliina Kantelinen, jež zahrála na finskou citeru kantele či pastýřskou flétnu – koncovku. Naopak pánové z doprovodného tria vypomáhali s vokály, Lassi Logrén dokonce šamanským alikvotním hrdelním zpěvem.

Susan Aho z kapely Värttinä.

FOTO: Tomáš S. Polívka, Právo

Dramaturgie koncertu těkala mezi útokem okouzlující tříhlavé saně, nutícím do tance, a humorem. Dámy nezapomněly ani na oblíbené číslo, kdy si v písni pradlen Aitara vyžádají od pánů z publika pár kusů oděvů coby rekvizity. „Cože? Dneska žádné tričko?“ vtipkovala Susan Aho.

Jako domácí host vystoupila převážně dámská skupina BraAgas, zaměřená na současné temperamentní podání lidové i středověké hudby Pyrenejského poloostrova, Balkánu či severských zemí. Představila se v obsazení příležitostně rozšířeném o druhé perkuse. A možná právě virulentní pulzování rytmu zdůraznilo kvality kapely, které nezahlušil ani kontrast s euforickou hudební smrští celosvětově uznávaných profesionálek z finské Karélie.

Värttinä, BraAgas Lucerna Music Bar, Praha, 25. května



Celkové hodnocení: 95 %