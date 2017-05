RECENZE: Cobainovi žáci aspirují na generační výpověď

V románu Cobainovi žáci se jeho autor Miroslav Pech pokusil o jakousi generační výpověď. Jde o výpovědi dětí, které se narodily po revoluci, do svobodného světa s tisícem možností. Ukazuje však, že ani to nemusí být nutně výhra a vstupenka do růžového dětství a dospívání.