Cornell zemřel „náhle a nečekaně“, prohlásil Bumbery a dodal, že hudebníkova žena a celá rodina jsou otřeseni.

Cornell byl na turné se Soundgarden, v úterý vystupovali v Kansas City, ve středu pak ve zmíněném Detroitu. Na zbytek měsíce měli naplánovaných ještě šest koncertů po Spojených státech.

Chris Cornell na archivním snímku

FOTO: ČTK/AP

Agent v prohlášení uvedl, že příbuzní budou spolupracovat s úřady zjišťujícími příčinu smrti.

Much thanks to Kansas City Mo and all of our friends there for blowing it up! @soundgarden 2017 pic.twitter.com/XOQgCKlub7 — Chris Cornell (@chriscornell) 16. května 2017

Klíčoví Soundgarden



Skupina Soundgarden, jež se dala dohromady v roce 1984 a ve které zpíval právě Chris Cornell, patřila ke klíčovým souborům formujícím scénu grunge, která vznikla na konci osmdesátých let v Seattlu. Dávala žánru patřičnou hutnost a valivost ovlivněnou Black Sabbath.

Kapela se prosadila se svou druhou deskou Louder The Love z roku 1989. Na tu navázal o rok později podobně hutný Badmotorfinger se singly Outshined a Rusty Cage. Album bylo nominováno na cenu Grammy v žánru metal.

Cenu však Soundgarden získali až v roce 1994 po vydání alba Superunknown, kde skupina dostala gramofonek za nejlepší výkon hard rocku v písni Black Hole Sun a za nejlepší podání metalu v písní Spoonman. Album samo ale cenu nezískalo, i když bylo nominováno na nejlepší rockovou desku.

V době své největší slávy v první polovině devadesátých let skupina vystoupila i v Praze na Strahově, vedle Faith No More hráli před Guns N’Roses.

Soundgarden se v roce 1997 rozešli a znovu se dali dohromady až v roce 2010. Po reunionu natočili desku King Animal.

Chris Cornell

FOTO: Profimedia.cz

Audioslave a sólové desky



V mezidobí se dal Cornell dohromady se třemi bývalými členy crossoverové skupiny Rage Against The Machine a vznikla kapela Audioslave. Reunion se neuskutečnil kvůli přílišné vytíženosti hlavních protagonistů.

Cornell měl i vliv na vznik skupiny Pearl Jam, protože v roce 1989 působil v pobočném projektu Temple of the Dog. Zbylí členové pak dali dohromady Pearl Jam, když se k nim připojil zpěvák Eddie Vedder. Cornell loni načas obnovil i Temple of The Dog na výroční turné.

Cornell byl také prvním americkým zpěvákem, který napsal a nahrál motiv pro bondovku, skladba You Know My Name se objevila ve filmu Casino Royale.

Chris Cornell vydal rovněž čtyři sólová alba, první už v roce 1999, další bylo v roce 2011 akustický Songbook a předloni Higher Truth. Letos v březnu mu vyšel nový singl The Promise.

Desek s Cornellovým zpěvem se celkem prodalo na třicet miliónů.