Bobtná před očima příjezdy filmových návštěvníků, profesionálů a novinářů, na ulicích vyskakují z desítek policejních aut muži a ženy, kteří tu budou následujících deset dní střežit bezpečnost. Rok od roku přísněji – ještě loni stačily u vstupů do festivalového paláce i do všech kinosálů prohlídky tašek, letos jsou do všech dveří instalovány bezpečnostní rámy.

Několik hodin před zahájením se dokončují přípravy, na schodech do hlavního sálu bratří Lumièrů září dokonale čistý červený koberec, hostesky i strážci se příjemně usmívají s vědomím, že ten pravý blázinec teprve vypukne - a pak nikdo z nich až do konce nevydechne.

Kavárny a restaurace se chystají na největší nápor roku vyzývavými markýzami, na ulicích rozdávají kameloti první čísla festivalových vydání prestižních filmových časopisů jako Variety nebo Screen a první fanoušci vyhlížejí hvězdy slavnostního zahájení. Podle obsazení úvodního filmu Ismaelovy přízraky (Les Fantomes d´Ismael) Arnauda Desplechina by to měl být přinejmenším Mathieu Amalric, Marion Cotillardová a Charlotte Gaingsbourgová, ale přijede jich ještě mnohem, mnohem víc. Začínáme!