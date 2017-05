Pět hereček o ženské křehkosti

Pět hereckých osobností činoherního souboru pražského Národního divadla - Iva Janžurová, Jana Preissová, Johanna Tesařová, Taťjana Medvecká a Eva Salzmannová - společně pátrá po tom, co znamená být ženou a herečkou. A to v inscenaci Křehkosti, tvé jméno je žena, která má premiéru ve čtvrtek 11. května na Nové scéně ND. Průvodcem jim jsou Karel Dobrý a taneční skupina 420People.