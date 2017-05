„Když jste svázáni s konkrétním žánrem, jsou všechny ostatní těžko zpracovatelné,“ řekl. „Pro filmaře je snadné zůstat v žánru, který zná. Když z něj ale vyjde, je to mnohem náročnější. Musí si vytipovat elementy, s nimiž sympatizuje. Když nad tím přemýšlím, takové elementy u Krále Artuše mám jen z filmu Excalibur. Ale nic jsem neokopíroval. Mám svůj názor na to, co je v něm správně a co ne. Tento žánr jsem nikdy předtím neřešil, takže jsem v něm musel najít svůj styl.“

Podle týdeníku Variety je Král Artuš: Legenda o meči počátkem nové filmové série, která by měla zahrnovat šest snímků. Hlavní roli si v nich zahraje Charlie Hunnam, hvězda seriálu z motorkářského prostředí Sons of Anarchy.

Ten na otázku serveru Collider, co bude v nadcházejícím snímku ještě neviděného v jiných zpracováních Artušova příběhu, odpověděl: „Jak si můžete domyslet, je to původní příběh o Artušově vzestupu. Je to nové nahlédnutí do určitého období od jeho odcizení se od rodiny až po spojení se se svým osudem. Jde o velmi odlišnou interpretaci. Ponuřejší a křiklavější, ale pravděpodobně mnohem modernější.“