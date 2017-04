Ta přinesla návrat k dílům IV– VI, mimo jiné si brala inspiraci z motivů epizod uvedených v sedmdesátých a osmdesátých letech. Jestli můžeme z teaseru usuzovat, že hlavní hrdinku Rey bude vyučovat hrdina dílů IV–VI Luke Skywalker, bude se jimi inspirovat i Poslední z Jediů.

V páté epizodě Impérium vrací úder (1980) totiž probíhalo školení Skywalkera nejvyšším Jediem, Yodou. Skywalker se objevil už na konci dílu Síla se probouzí. Jak se dalo očekávat, jeho postavy se opět ujal Mark Hamill.

Hamill letos oslaví své šestašedesáté narozeniny. Hlavní hvězdě první natočené trilogie Star Wars se myšlenka, že by série skončila šestým dílem Návrat Jediho, tedy tím, když se ze Skywalkera opravdu stane rytíř řádu Jedi, nezamlouvala už kdysi. V roce 2015 magazínu Rolling Stone řekl: „Použil jsem přirovnání, že by to bylo jako ukončit vyprávění o Jamesovi Bondovi v okamžiku, kdy získá povolení zabíjet.“

Ve filmu uvidíme i Leiu Organy, kterou ztvárnila loni zesnulá Carrie Fisherová, jež stihla své scény natočit před smrtí. Objeví se v něm i několik nových hrdinů, Rey aspirující na členku řádu Jediů, bývalý voják Finn a pilot Poe Dameron.

Režisér Posledního z Jediů Rian Johnson řekl o ústřední trojici novinám USA Today: „Chtěl jsem se o nich dozvědět více a nemyslím tím jen informace nebo jejich příběh. Chtěl jsem zjistit, s jakou nejtěžší věcí by se každý z nich mohl potýkat. Podívejme se, jak se poperou se svými největšími výzvami.“

Pro třiačtyřicetiletého Američana Riana Johnsona představuje nový díl Star Wars jeho zatím největší projekt. Zároveň se jedná už o jeho pátý film. Ke každému snímku, jejž režíroval, si sám napsal scénář a jinak tomu nebylo ani v případě Posledního z Jediů.

Podle jeho vyjádření pro USA Today bude další epizoda Star Wars pokračovat v duchu dílu Síla se probouzí a slavné trilogie ze sedmdesátých a osmdesátých let. Také chce, aby byl snímek spíše zábavný. Na devátém dílu Star Wars, který v roce 2019 uzavře aktuální trilogii, by měl spolupracovat s režisérem Colinem Trevorrowem.