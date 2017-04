„Projekt představuje bezesporu nejrozsáhlejší restaurátorskou obnovu zámeckých sbírek za několik posledních desetiletí,“ shrnul význam projektu olomoucký arcibiskup Jan Graubner. „Díky grantu z fondu EHP mohlo být restaurováno více než 50 obrazů a 30 kusů historického nábytku, dalších 15 vzácných deskových obrazů je opatřeno klimastabilními rámy. Zámek získal také množství dalšího vybavení pro ochranu sbírkových předmětů,“ dodal arcibiskup.

Náklady projektu činily 18,7 miliónu korun, dotace z fondu EHP byla bezmála 15 miliónů korun. „Zahájen byl před dvěma lety a původně zahrnoval 36 obrazů a 28 kusů historického nábytku a pořízení klimastabilních rámů, vitríny s aktivním řízením klimatu pro vystavování mimořádně cenných děl a germicidních lamp sloužících k likvidaci spór plísní,“ popsal projektový manažer olomouckého arcibiskupství Štěpán Sittek. „Loni na jaře byl díky dosaženým finančním úsporám projekt rozšířen o restaurování dalších deseti obrazů a pořízení dalšího vybavení k uchovávání sbírek,“ dodal Sittek.

Zařízení jako pro Monu Lisu v Louvru

Klimastabilní rámy mimo jiné umožní vystavovat i nejcennější díla zapůjčená ze světových galerií, jejich použití patří již k samozřejmým podmínkám výpůjček. Jedním z prvních obrazů, kterému se dostalo podobné péče a je kryt klimatizovaným rámem, byla Mona Lisa v Louvru. Kroměřížský zámek získal i klimatizovanou vitrínu, kam lze ukládat nejen obrazy, ale i další předměty z arcibiskupských sbírek, které potřebují zvláštní ochranu. Třeba díla z knihovny, grafiku, kresby a další.

Arcibiskupský zámek byl spolu se svými zahradami zapsán v roce 1998 na Seznam světového kulturního a přírodního dědictví UNESCO. Zámek v Kroměříž získalo i s Podzámeckou zahradou v restitucích Arcibiskupství olomoucké, symbolicky ovšem začátkem dubna klíče k památce vrátilo Národnímu památkovému ústavu (NPÚ), který se bude o památky dále starat. Květnou zahradu, která je stejně jako zámek a Podzámecká zahrada zapsaná na seznamu UNESCO, stát církvi nevydal.

Arcibiskupství chystá pro zámek a Podzámeckou zahradu další opravy. Na projekt v hodnotě zhruba 246 miliónů korun žádá evropskou dotaci, která by mohla dosáhnout až ke 226 miliónům korun. Žádost podalo arcibiskupství na konci března. Zda dotaci obdrží, by podle projektového manažera Štěpána Sittka mělo vědět ve druhé polovině roku. Práce by měly začít v roce 2018 a skončit v roce 2022.