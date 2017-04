„Toto významné ocenění v kategorii Komorní hudba získalo Smetanovo trio poprvé již před deseti lety – v roce 2007 za nahrávku Dvořákových trií. S novým albem skladeb Bohuslava Martinů slaví český soubor mezinárodní úspěchy od samého vydání, kdy mu recenzenti již připsali: Diapason d’Or, BBC Music Magazine Disc of the Month, Sunday Times Album of the Week, TIP Harmonie,” řekl Vladan Drvota ze Supraphonu.

„Radujeme se, a to hned dvojnásobně. Především z toho, že se specifické hudbě Bohuslava Martinů otevírají další mnohé dveře na světová pódia. Jeho triové komorní dílo si určitě zasluhuje pozornost ansámblů po celé zeměkouli a i díky BBC se může v dohlednu stát nedílnou součástí jejich repertoáru. Z našeho pohledu nás zcela pochopitelně těší ocenění naší snahy převyprávět komorní hudbu Martinů do co nejsdílnější podoby. Jedná se o velmi pestré dílo, každé trio dýchá naprosto odlišnou atmosférou, umožňuje tak interpretovi ukázat nezměrnou šíři barevných rejstříků kompozičních stylů Martinů,” uvedla Čechová.

„Je to úžasný pocit. Cítíme to jako potvrzení smysluplnosti našeho konání a správného interpretačního uchopení odkazu našich velikánů. Jako uvědomění si, v čem spočívá síla skladatelů zrozených v srdci Evropy ve spojení s porozuměním interpretů zrozených tamtéž. Nadstavbu, která se nedá získat či nabýt. Štěstí že se nám podařilo propojit ve Smetanovu triu tři hráče, kteří hudebně dýchají a tvoří ve vzácné symbióze.“

Smetanovo trio vystupuje v Anglii, Německu, Španělsku, Itálii či USA a samozřejmě také v ČR, v létě například na festivalu v Českém Krumlově.