Dojde v něm k rozhodujícímu boji mezi lidmi a opicemi vedenými šimpanzem Caesarem, jehož příběh sledujeme už od snímku Zrození Planety opic (2011). Tentokrát ovšem nedošlo ke změně režiséra. Stejně jako u předchozího dílu se režie ujal Matt Reeves, který serveru Slashfilm prozradil, že snímek bude překvapivě obsahovat i prvky westernu a více humoru.

„Dívali jsme se znovu na Impérium vrací úder (pátá epizoda Star Wars – pozn. autora) a sledovali jsme, jakým způsobem film dosáhl toho, že má takového ducha a přitom je tak temný. Myslím si, že se příběh ubírá touto mytickou cestou. Caesar je tak zasažený tím, co se stalo jeho opicím, že začíná být skoro jako Clint Eastwood. Je tvrdý a ztrácí empatii. Když se ale potká s dívkou, zjistí, že je tu někdo, ke komu bude vždy empatický. Vydává se na cestu se svou četou. Je to jako western. Jak jich přibývá, stává se z nich velice zvláštní skupina. Odtud pramení ten humor,“ uvedl Reeves.

Caesara opět ztvárnil Andy Ser kis, který má s rolemi zvířat bohaté zkušenosti. V roce 2005 si například zahrál samotného opičího krále Ostrova lebek v remaku King Konga od Petera Jacksona.

Emočně těžké natáčení

Herec pro server Collider popsal natáčení poslední Planety opic. „Pro každého z nás to bylo fyzicky i emočně velmi, velmi těžké natáčení. Co se týče té emocionální náročnosti, v našich životech se staly určité věci, velké kataklyzmatické záležitosti. K tomu se točilo venku v zimě za velice drsných podmínek. Třetí a velká část filmu se odehrává v dost nehostinném prostředí. Bylo to pochmurné. Myslím si, že jsme oba měli blízko k šílenství,“ řekl.

Natočit kvalitní snímek, který navazuje na zásadní dílo z šedesátých let, není lehké. Aktuální sérii se to povedlo, a to atraktivní formou moderních blockbusterů.

Matt Reeves ale po Planetě opic stojí před další velkou výzvou. V roce 2018 by měl totiž do kin být uveden jeho nový Batman s Benem Affleckem.