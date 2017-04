Petr Jarchovský:

Zahradnictví





Filmovou trilogii i její literární zpracování můžeme vnímat jako pravdivý příběh konkrétních lidí v převratné historické době mezi lety 1939 a 1959. Rodinnou ságu tvoří tři samostatné, nicméně propojené příběhy Rodinný přítel, Dezertér a Nápadník. S postavami z Pelíšků.

Paseka, 320 stran, 299 Kč

Zuzana Hubeňáková:

Postřehy teplákové bohyně … a plavou prsa?





Kniha je neskromným příspěvkem k debatě o ženách, mužích a dětech žijících pod jednou střechou v instituci zvané rodina. Zvídavý čtenář však nebude ochuzen ani o jiná překvapivá zjištění, jako jak se loví šlapadlo, nebo jak jsou na tom Moraváci s alkoholismem.

Ikar, 208 stran, 229 Kč

Libuše Koubská:

Dědečkův deník. Obyčejný život v neobyčejných dějinách. Nebo naopak?





Jedním z výchozích bodů knihy, mapující období let 1880–1953, je deník válečného zajatce Josefa Bačovského, který jako rakouský domobranec prošel několika těžkými bitvami 1. světové války a poté padl do ruského zajetí... Vše pak podobně dobrodružně pokračovalo.

Vyšehrad, 176 stran, 258 Kč

Anna Pasternaková:

Lara





Skutečný příběh lásky, který inspiroval román Doktor Živago. Autorka, spisovatelova pravnučka, čerpá z archivních a rodinných zdrojů a odhaluje Olžinu nezastupitelnou roli v Pasternakově životě. Dokládá, že bez ní by Doktora Živaga nikdy nedokončil ani nevydal.

Jota, přeložil Jan Sládek, 360 stran, 348 Kč

Jo Nesbø:

Doktor Proktor a velká loupež zlata





Norský národní poklad byl ukraden! Ve skutečnosti to byla jedna zlatá cihla, protože Norové jedí spoustu sladkostí, a pak potřebují hodně zlata na plomby… Kdyby se na to při každoroční inspekci přišlo, dozajista by zemi zachvátil chaos a vypukla by panika. Kdo tomu zabrání?

OneHotBook, čte David Novotný, 5:8 hodin, 288 Kč

Lincoln Child, Douglas Preston:

Černá komnata





Agent Pendergast se pohřešuje – podle všeho utonul u masssachusettského pobřeží v závěru svého posledního vyšetřování. Ale nic není, jak se zdá.

BB art, přeložila Jana Pacnerová, 328 stran, 349 Kč

Petr Uličný a kolektiv:

Architektura Albrechta z Valdštejna





Italská stavební kultura v Čechách v letech 1600-1635. V dějinách české architektury je jen málo postav, které by byly srovnatelné s vášnivým stavebníkem, jakým byl Albrecht z Valdštejna. Kniha pojednává o jeho stavbách realizovaných v Praze a Frýdlantském vévodství.

Nakladatelství Lidové noviny, 1360 stran, 2499 Kč

Garth Ennis, Goran Parlov:

Publisher MAX: Dlouhá chladná z tma

Barracuda se vrátil. Nejnebezpečnější nepřítel, proti jakému kdy Punisher stál, navíc našel skulinu v jeho zbroji, a dokonce takovou, o které neví ani sám Frank Castle. Překypuje tou nejčernější a nejjedovatější nenávistí, chystá se Punishera rozdrtit na krvavou kaši...

BB art, přeložil Richard Podaný, 128 stran, 399 Kč