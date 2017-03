Ze třicítky navržených titulů porota vybrala knihy Putinovi agenti Ondřeje Kundry, RR rozhovory (Revolver Revue) T. Pokorné a E. Onuferové a publikaci Brnox Kateřiny Šedé.

Letos byla celá soutěž obeslána 352 přihláškami ze 134 nakladatelství či jiných subjektů, což je nový početní rekord. O vítězství soutěží 27 knih a šest blogů.

Nejvíce titulů směřovalo do kategorie prózy. V ní porotci vybrali Jezero Bianky Bellové, Voliéry Zuzany Brabcové (in memoriam), Ratajský let Aleše Palána, Všechno je jenom dvakrát Michala Přibáně, Nikdy nebylo líp Ladislava Šerého a Únavu materiálu Marka Šindelky.

Na dotaz Práva, zda porota uvažovala i o čtenářsky populárních knihách Patrika Hartla či Radky Třeštíkové, odpověděl předseda poroty Petr Fischer, že brali více v úvahu specifické osobité pojetí literárního díla než schopnost svižného vyprávění.

Předseda poroty v kategorii Litera za prózu Petr Fischer

FOTO: ČTK

V kategorii poezie se střetnou básně Tomáše Gabriela, Víta Janoty a Milana Ohnisky.

V případě překladů Alice Hyrmanová McElveen za román Sary Baumeové Jasno lepo podstín zhyna, Magda de Bruin Hüblová Pole je tento svět Doly de Jongové a Tomáš Havel za Protější břehy Hédiho Kaddoura.

V kategorii nakladatelský čin jsou ve hře tři obdivuhodné práce: Osud jménem Ležáky Jarmily Doležalové ml. a Štěpána Doležala, potomků dvou děvčat, které řádění nacistů přežily, kniha Miloslav Stingl – Biografie cestovatelské legendy od Adama Chrousta a obrazová publikace Dobrodružný svět Zdeňka Buriana Ondřeje Müllera a Rostislava Walici.

kniha Adama Chrousta Miloslav Stingl – Biografie cestovatelské legendy soutěží v kategorii nakladatelský čin

FOTO: Jota

Se všemi nominovanými spisovateli se seznámí diváci České televize, v níž půjdou jejich medailóny.

Každou středu v 19 hodin se rovněž naživo představí na čtení v pražské Knihovně Václava Havla. Zítra začínají Tereza Vostradovská, Vít Janota, Ladislav Šerý a Marek Šindelka.

Vítězové všech kategorií včetně Kosmas cena čtenářů, o níž rozhodnou hlasováním v knihkupectví i na internetu oni sami, budou vyhlášeni během přímého přenosu v úterý 4. dubna na kanálu ČT art.