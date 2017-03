Na Spotify překonal ale i další dva rekordy. Jeho singl Shape of You zaznamenal v jednom dni 10,1 miliónu poslechů a Sheeran se interpretem s nejvíce poslechy v průběhu jednoho dne, když v pátek zaznamenal téměř 68,7 miliónu streamů svých skladeb.

Vydal koneckonců velmi dobré album. Stejně jako na předešlých dvou i na tomto jsou v jeho písničkách autorská i interpretační lehkost a schopnost vymyslet melodie, které jsou v tom nejlepším smyslu slova vtíravé a tím pádem hitové.

Obal nového alba Eda Sheerana

FOTO: Atlantic/Warner Music

Dokáže je zabalit do přitažlivých aranží a přesně vycítit, kdy je v přednesu čas na naléhavý výraz a kdy na odlehčený. V mnoha skladbách přitom klidně použije oba. Posluchači nic nevnucuje. Melodie vyrůstají z ničeho a brzy se rozklenou do takové krásy, že zaujmou i méně pozorného člověka.

Na albu, které je označeno symbolem ÷ a říká se mu Divide, se střídají pop, folk i názvuky country. Pojí je diskrétní produkce, která ho tu a tam velmi jemně přetahuje delikátní náladou r’n’b. Ed Sheeran byl zkrátka autorsky svobodný a užíval si to nad míru.

Kvůli tomu je však album v celkovém vyznění trochu vykalkulované. Jako by umělec leckdy nevěděl, jak s daným stylem (patrné je to v hiphopových momentech i v některých baladách) naložit po svém. Proto to chvílemi vypadá, že zpívá třeba jako James Blunt. A on přitom hledá vlastní styl.

Ed Sheeran: ÷ Atlantic/Warner Music, 46:14

Celkové hodnocení: 80 %