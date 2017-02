Nepřehlédnutelný bývalý basketbalista v USA a ve Španělsku Fingleton se představil divákům také ve snímcích Jupiter vychází, Strážci na Zdi, X-Men: První třída a také v seriálech, například Pán času nebo Pointless Celebrities.

Neil Fingleton na fotografii z roku 2007

FOTO: Profimedia.cz

"Pokud si pamatuji, byl jsem vždy největší. Začal jsem hodně růst od 11 let. V šestnácti jsem už měřil 2,25 metru, růst jsem přestal v osmnácti letech," řekl herec v roce 2006 zástupcům Guinnessovy knihy rekordů, která jej rovněž vedla jako nejvyššího občana Británie. Přiznal tehdy, že je za svou výšku rád.

Game of Thrones actor Neil Fingleton (Mag the Mighty) dies at the age of 36. RIP.https://t.co/T3rX91kM0J pic.twitter.com/nP1tfZ8QZj