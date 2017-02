Ve snímku Blade Runner 2049 ale nebude v popředí jen postava Ricka Deckarda. Ford bude totiž tvořit ústřední dvojici s kanadským hercem Ryanem Goslingem.

„Říkali: Nikdy nechtěj poznat své hrdiny,“ řekl Gosling týdeníku Entertainment Weekly. „Ale zapomněli dodat, pokud to není Harrison Ford. Nezačíná pracovat dříve než měsíc před produkcí, takže jsme měli mnoho času si představovat, jaké by mohlo být čekat na ten moment, kdy přijde, a doufat, že děláme něco, co by ho mohlo uspokojit. Pak tu najednou skutečně byl – dokonce jako stín, nemohli jste mu uniknout. A všem se nám ulevilo. Okamžitě všechny uklidnil a dal se do práce.“

Robin Wrightová a Jared Leto



Ve filmu se představí také Robin Wrightová, která se poslední roky objevuje v televizním seriálu Domek z karet. Roli má i Jared Leto, jinak frontman americké rockové kapely Thirty Seconds to Mars.

Blade Runner z osmdesátých let není vnímaný jen jako jeden ze zásadních filmů žánru science fiction, ale také jako jedno z nejstěžejnějších děl režiséra Ridleyho Scotta (Gladiátor, Království nebeské, Marťan). Ten je letos velice aktivní, co se týče navazování na své známé počiny. Již 18. května bude do našich kin uveden jeho nový díl Vetřelce s podtitulem Covenant.

Deník The Guardian uvádí, že se Scott měl původně zhostit i režie projektu Blade Runner 2049, ale nakonec ustoupil a jeho post získal Kanaďan Denis Villeneuve (Sicario: Nájemný vrah, Příchozí). Scott je u snímku nyní prezentovaný jen jako producent.

Podle Warner Bros. Pictures se film odehrává třicet let po událostech z prvního dílu. Důstojník losangeleské policie K (Ryan Gosling) objeví dlouho pohřbené tajemství, které by mohlo uvrhnout v chaos vše, co zbylo z lidské společnosti. Bude muset najít už třicet let nezvěstného detektiva Ricka Deckarda (Harrison Ford), bývalého blade runnera, tedy člověka, který má za úkol vyhledávat a zneškodňovat nevyhovující replikanty a androidy.