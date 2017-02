Režisér Adam McKay před devíti lety natočil film o dvojici čtyřicetiletých nezralých exotů, kteří jsou totálně závislí na rodičích a ještě se navzájem nenávidí a způsobují neustále nové konflikty. Jsou totiž nuceni žít pod jednou střechou, a tak bojují o pokoj či o televizní ovladač a postupně ničí manželství rodičů.

Filmoví fanoušci okamžitě žádali pokračování, protože chemie mezi herci Willem Ferrellem a Johnem C. Reillym dosáhla dokonalosti - ještě dlouho potom se nepodařilo stvořit tak svobodně bláznivý film. Ferrell si to však dvojkou nechce zkazit.

„Musíte odolat tomu pokušení. Věci, u kterých chce každý pokračování, jsou výjimečné, prostě pokračování nemají. Uvidíme, ale teď nemáme žádné plány. Nechceme dělat pokračování všeho,“ řekl herec americkému serveru Rolling Stone.

Will Ferrell a Christina Applegateová ve filmu Zprávař 2

FOTO: Paramount Pictures

Původně ale dvojku neodmítal. Kolem roku 2011 si s režisérem Adamem McKayem pohrávali s myšlenkou natáčení a posbírali pár nápadů. „Cítíme, že z toho ještě jde něco vydolovat,“ naznačil McKay v roce 2014 pro Collider. „Je tu nápad, že jeden z nich by měl ženu a dítě. Pořád by to byli blbci, ale už trochu vyzráli. Pak nás napadlo něco, co by je hodilo zpátky na začátek.“

V té době ale studio podpořilo natáčení pokračování jiného velmi slavného filmu - komedie Zprávař, příběh Rona Burgundyho. Reakce na něj byly smíšené. Fanoušci často zmiňovali, že nedosahuje kvalit jedničky, což mohlo také přispět k Ferrellově nechuti připravovat další pokračování svých filmů. Ve skutečnosti se ve filmu povedla spousta gagů, lidi měli ovšem velmi vysoká očekávání.

„My osobně máme ze Zprávaře 2 skvělý pocit,“ dodal Ferrell, „myslím, že jsou i lidé, kterým se to líbilo víc než první díl. Ale vždy najdete pár lidí, co řeknou: Proč to museli udělat?“

McKay nápad na dvojku definitivně neodmítá. „Možná to uděláme za deset let,“ řekl v nadsázce pro Rolling Stone. ”Řekl jsem v určitém bodě ne. Ale potom jsem zjistil, jak to bylo ode mě hloupé, protože čím jsou ty postavy starší, tím by to bylo legračnější.“