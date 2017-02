V roce 2015 se situace v Hollywoodu vyostřila, když se podruhé mezi nominované herce nedostal ani jeden afroamerický herec. Jasný důkaz rasismu to nebyl, ale vzhledem k tomu, že nominací je 20 a v Americe žijí milióny občanů černé pleti, působilo to přinejmenším zvláštně.

Poměry se ale letos prudce změnily. Sedm z dvaceti nominovaných herců patří k etnickým menšinám, uvedl magazín Variety. Navíc by se dalo říct, že některé filmy jsou vyloženě afroamerické, jak tematicky, tak i složením tvůrčího týmu. Jde například o drama Fences o popeláři (Denzel Washington) z Pittsburghu, který snil o tom stát se baseballovým hráčem, ale když se první liga otevřela pro barevné hráče, byl už moc starý. Muž pak zahořkl a zakázal synovi vstup do profesionálního baseballového týmu, čímž vyvolal velký konflikt.

Film Hidden Figures, retro drama z 60. let s prvky komedie.

Dalším příkladem je film Hidden Figures o tom, jak NASA na začátku šedesátých let našla tři černé dívky, které prováděly výpočty pro kosmický let Johna Glenna. Glenn byl pilot a astronaut, který se v roce 1962 dostal jako třetí Američan do vesmíru a jako první na oběžnou dráhu Země.

Film ukazuje, jak ženy působily v NASA jako „UFO“, lidé jim dávali odpadky, aby je vynesly, či od nich požadovali svačinu. Nikoho ani nenapadlo, že jsou vědkyně. Hlavních rolí se ujaly např. Octavia Spencerová, která hrála v dramatu Černobílý svět, nebo Janelle Monáe, jež je kromě hraní ve filmu především hudebnicí.

90 % herců seniorů jsou běloši



Odborníci z Kalifornie se letos zaměřili na věkovou strukturu herců v titulech nominovaných na nejlepší film za léta 2014, 2015 a 2016. Z 1256 mluvících rolí bylo 12 procent ve věku šedesát a více. V USA přitom tato skupina tvoří asi 18,5 procenta obyvatelstva, tvrdí studie. Podobná studie z roku 2015 zjistila, že ve stovce nejvýdělečnějších filmů se objevilo pouze 11 procent postav tohoto věku.

“Když přemýšlíme o diverzitě, většinou mluvíme o obvyklých tématech rasy, pohlaví, sexuální orientace nebo postižených, ale věk vynecháváme. Pro Hollywood je to promarněná šance,“ domnívá se spoluautorka studie Stacy Smithová, podle níž mají senioři slušné příjmy a spoustu času.

Problém je podle ní velmi hluboký. Senioři jsou v amerických filmech zobrazováni jako nemocní a slabí. V šesti ze čtrnácti filmů se seniory se prý objevují urážlivé výroky o věku a to upevňuje negativní stereotypy. Role, které senioři hrají, jsou málo rozmanité. Ze 148 postav je podle studie 77,7 % mužů a téměř 90 % z nich jsou běloši. Jen 6 % herců bylo černé pleti, 2 % asijského původu a ani jeden latinskoamerického původu.