Písnička se jmenuje Stává se stává a kytarista Tonda Rauer k ní říká: „Stává se stává je klasický Harlej. Dlouho jsme se jako singlem neprezentovali rychlou věcí a tady ta příležitost byla. Záběry v klipu vznikaly během koncertu v Českých Budějovicích, během návštěvy v rádiu a ve studiu. Když se klip začal točit, paradoxně jsme ještě nevěděli, na jakou píseň bude. Ještě jsme ji ani neměli natočenou. Ale když se ve studiu dotáčely zpěvy, bylo jasné, že svižná Stává se stává je naše volba. Celý klip zachycuje to, co se kolem Harleje děje, a věrně popisuje koncertní atmosféru na jevišti i v zákulisí a takové to bude i na jarním turné.“

Nové album vyjde 10. března a bude se jmenovat Hodný holky zlý kluky chtěj. O týden později vyrazí Harlej z Karlových varů na koncertní turné.