Podle informací amerického serveru se Gibson na natáčení připravuje, ale studio zatím nic nepotvrdilo a jedná i s dalšími režiséry, například s Danielem Espinosou.

První díl režíroval David Ayer a obsadil mimo jiné i Willa Smithe nebo Jareda Leta. Výsledek však vyvolal hodně rozporuplné reakce, přiznává The Hollywood Reporter. Recenze nebyly dobré a někteří fandové na internetu psali i o „zklamání roku“ a scénář označili za stupidní. Studio se ale nakonec rozhodlo, že nepříliš dobrý film přece jen něco vydělal, a tak bude připravovat ještě jeden díl.

Suicide Squad byl akční film o bandě nejhorších „superločinců“ světa jako Deadshot, Harley Quinn, the Joker, Captain Boomerang a Killer Croc, kteří musí plnit úkoly pro vládu, aby si vysloužili odpuštění části trestu.

Mel Gibson v Expendables 3

FOTO: Bontonfilm

V poslední době už Mel Gibson nedostává v Hollywoodu prakticky žádné větší role a platí za „odpadlíka“, se kterým se ne každý baví – zejména po aféře s jeho opileckými výroky o židech. Věnuje se tedy jen režii vlastních projektů, jako byl např. film Hacksaw Ridge.

The Hollywood Reporter upozornil, že se zřejmě blíží nějaký obrat, když s ním jedná velké studio Warner Bros. Možná to souvisí i s jistým komerčním úspěchem filmu Hacksaw Ridge a oscarovými nominacemi. Náhle se objevují nabídky od velkých studií i nezávislých produkcí a Gibson by mohl hrát třeba s Willem Ferrellem a Markem Wahlbergem ve snímku Daddy’s Home 2 nebo s Vincem Vaughnem v kriminálce Dragged Across Concrete.

Po zbytečných a nudných filmech jako Expendables: Postradatelní 3 a Machete zabíjí by už Gibson potřeboval pořádnou hlavní roli, aby si ve svých 61 letech mohl užít herecký comeback.