Lars Vasa Johansson:

Kouzelníkův únik z reality





Neúspěšný profesionální kouzelník Anton zabloudí v národním parku Tiveden mezi nadpřirozené bytosti a jako trest za to, že odmítl pomoci víle, je označen znamením smrti. Do kouzelného lesa se nechá vtáhnout, aby zjistil, že kdyby zmizel, nikomu by nechyběl.

Host, přeložila Marie Voslářová, 340 stran, 329 Kč

Šúsaku Endó:

Mlčení





Příběh jezuitských misionářů v Japonsku v polovině 17. století, kteří se vlivem mučení a nátlaku zřekli víry. Sám křesťan a zároveň příslušník japonského národa s citlivostí znalce líčí hledání víry a střet mezi kulturami Východu a Západu.

Vyšehrad, přeložila Libuše Boháčková, 232 stran, 248 Kč

Ann Grangerová:

Bláto a mršiny





Lucas Burton nesnáší venkov. Když dorazí na jednu opuštěnou farmu s nadějí, že uzavře obchod, zakopne o tělo neznámé dívky. Vyšetřování se ujímá Jess Cambellová s novým komisařem Ianem Carterem za zády. A zanedlouho naleznou další tělo…

Moba, přeložila Jana Krollová, 304 stran, 299 Kč

W. Somerset Maugham:

Poslední půlšilink





Román klasika anglické literatury z roku 1919 byl inspirován životem malíře Paula Gauguina. Jeho osud se odráží v osudech hrdiny románu Charlese Stricklanda, burzovního makléře, jinak rodinného tyrana, který se rozhodl odjet na Tahiti a věnovat se své malířské vášni.

Prostor, přeložila G. Krásová, 304 stran, 297 Kč, e-kniha 149 Kč

Petra Kodetová:

Soumrak krále Slunce





Válka o španělské dědictví, 1701–1714. Když roku 1700 zemřel ve Španělsku bez potomků král Karel II., švagr a zároveň bratranec Ludvíka XIV., rozhodl se francouzský panovník získat část španělského dědictví pro sebe, či alespoň pro některého ze svých potomků.

Epocha, 280 stran, 275 Kč

Raymond Smullyan:

Dáma s tygříkem a další logické hrátky





Kniha je jednou ze klasických pokladnic logických úloh filozofa, kouzelníka, matematika a logika, které čtenáři poskytují oslnivě nový náhled na matematickou logiku a do nového světla staví i zdánlivě jednoduché pojmy, jako je pravda nebo důkaz.

Argo, Dokořán, přeložil Luboš Pick, 232 stran, 298 Kč

Nikalas Catlow, David Sinden:

Tuhle knihu nejez





Každá stránka vybízí k nějaké naprosto originální a bláznivé aktivitě. Čtenář je zároveň tvůrcem. A pořádně se při tom vyřádí. Terapie? Proč ne? Anebo taky prostě jenom zábava. Co všechno se s touhle knížkou a v ní dá dělat? Nakreslit do ní komiks. Popsat ji tajnými vzkazy.

Mladá fronta, přeložila Lucie Šavlíková, 288 stran, 249 Kč

James Burks:

Pták a Veverčák na útěku





Dva přátelé utíkají o život ve vtipném komiksu plném akce. Na jedné straně ukecaný, bláznivý a bezstarostný Pták, co lítá z průšvihu do průšvihu a je mu to fuk. Na druhé straně úzkostný, věčně ustaraný a ustrašený Veverčák, který nikdy nebyl dál než na sousední pasece.

Host, přeložil Vratislav Kadlec, 128 stran, 249 Kč