,,Módu v našem programu vnímáme spíše jako umění než byznys. Snažíme se ukázat její přesahy do jiných oborů, jak dokáže kreativně reagovat na současný svět a zároveň udržovat kvalitu tradičních řemesel,“ říká Tereza Porybná, ředitelka Českého centra v Londýně, které akci podporuje a také se dlouhodobě věnuje propagaci české módy v zahraničí.

„Pro mne osobně je spolupráce s mladými designéry vždy velkou inspirací, kterou se snažím využít v dalších projektech a občas se objeví i v mém šatníku,“ dodává Tereza Porybná.

Design: Filip Hieke

FOTO: Jakub Křovák

Móda, která nezná hranic

Hlavním tématem letošního roku je Local/Global (lokální/globální), tedy idea, že hranice neexistují, ale jsou naopak vytvářeny a formovány svým okolím - přírodou, kulturními pamětihodnostmi, ale také sociálními změnami a historickými posuny, které se odrážejí ve formě výroby, v technice i v použitých materiálech.

Proto návrháři sází především na osobitost. Doufají také, že navážou na úspěch svých kolegů, kteří v minulém roce vyhráli cenu od poroty za nejlepší instalaci Last Fata Morgana [celá zpráva].

Design: Michaela Čapková

FOTO: Tereza Ondrušková

Neplatí žádná pravidla



Výstavu, která nese název There Is Only You, vede přední český návrhář a vedoucí ateliéru módní tvorby UMPRUM Pavel Invančič, který přibližuje koncept letošního tématu.

„Každý z pěti designérů svou tvorbou definuje své osobní teritorium, nacházející se v prostoru, pro který nemusí platit běžná pravidla. Designéři, poháněni osobní aktivitou, sebeuvědoměním a zodpovědností, vytvářejí svůj vlastní kaleidoskop, složený z různých úhlů pohledu. Smysl nespočívá v hledání, ale vytváření sebe sama,“ vysvětluje Ivančič.

V kolekcích pro rok 2017 se prolíná téma letošního ročníku IFS s osobními pocity a názory, které se svou tvorbou snaží čeští návrháři vyjádřit. Hranice mezi spirituálním a materiálním světem, vztah nositele k oděvu, propojení předmětů denní potřeby s oblečením, ženskost ve vztahu k mytologii a japonským anime filmům, ale také oděv jako prostředek vyvolávající vzpomínky.

Design: Tereza Rosálie Kladošová

FOTO: Vendula Knopová

Odborný dohled zajistí stálice české módní scény



Nad pěticí českých návrhářů, Michaelou Čapkovou, Filipem Hiekem, Terezou Rosálii Kladošovou, Terezou Ledvinovou a Kateřinou Plamitzerovou drží odborný dohled architekt a designér Jiří Pelcl, návrhářka Liběna Rochová a Anna Orsini, umělecká ředitelka londýnského Fashion Weeku. Patronkou výstavy se stala mladá herečka Jenovéfa Boková.

„Tito mladí designéři jedou kromě svých děl prezentovat i nás - naši zemi – a dělat nám tedy dobré jméno ve světě. Už jen proto stojí česká výstava za naši pozornost. Přeji jim, aby si tuto příležitost maximálně užili.“

Výstava českých talentů s názvem There Is Only You bude v prostorách Sommerset House jako doprovodná akce Fashion Weeku v Londýně a uskuteční se ve dnech 17. - 21. 2. 2017.

Design: Tereza Ledvinová

FOTO: Karin Zadrick