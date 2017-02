V Číně stále platí cenzura nejen pro novináře, ale i pro filmy, hudbu a knihy. Počet západních snímků je omezován a u každého se zkoumá, zda neobsahuje něco závadného. Nyní vláda naznačila možnost zvýšení počtu amerických filmů uváděných v čínských kinech. Zástupci čínské vlády a amerického filmového průmyslu mají jednat o nových podmínkách už tento měsíc.

Vládní list The Global Times naznačil, že by počet amerických snímků mohl stoupnout asi o tucet ročně. Podíl na zisku, který američtí distributoři v Číně mohou inkasovat, by se mohl dostat z 25% až na 40%.

Hollywoodská hvězda Richard Gere mezi povolenými určitě nebude. Jako buddhista a přítel dalajlamy patří k nepřátelům státu.

Čína teď oficiálně povoluje 34 západních filmů ročně, před rokem 2012 to bylo dokonce jen dvacet. Už loni se ale objevily známky změny poměrů, když v prosinci přidali na program několik hollywoodských trháků, protože potřebovali zabránit snížení tržeb.

V roce 2015 Čínský úřad pro tisk, rozhlas, film a televizi vydal výnos o televizních pořadech. Čínské reality shows jsou prý moc vulgární a komerční, a tak budou muset více zdůraznit „socialistické hodnoty jako čestnost, zásadovost a houževnatost“. Úřad doporučil televizím, aby přestaly přejímat formáty korejské a americké provenience a více vyvíjely vlastní.