Jiří Hájíček:

Dešťová hůl





Po úspěšných románech Selský baroko a Rybí krev završil autor volnou „venkovskou trilogii morálního neklidu“ do minulosti české vesnice románem ze současnosti. Opět silný příběh, v němž kromě lidí hrají důležitou roli pozemky – zděděná pole a spory kolem nich.

Host, 280 stran, 229 Kč

Karl Ove Knausgard:

Můj boj 2: Zamilovaný muž





Knausgard se vrací do doby, kdy ze dne na den opustil manželku i rodné Norsko, zamířil do Stockholmu a spřátelil se s jiným exulantem, intelektuálem a boxerem Geirem. A potkal Lindu, do níž se bláznivě a hluboce zamiloval, usadil se a stal se otcem. Minulost ale nemizí.

Odeon, překlad Winklerová, Klára Dvořáková, 560 stran, 399 Kč

Joakim Zander:

Bratr





Jásmín Adžamová utekla před minulostí ze Stockholmu do New Yorku. Ve Švédsku nechala bratra, který se postupně radikalizuje a odchází bojovat do Sýrie. Jednoho dne dostane zprávu o jeho smrti a rozhodne se vrátit. Je bratr opravdu mrtev?

Host, přeložila Karolína Kloučková, 432, 349 Kč, e-kniha 199 Kč

Milan Hes:

Dandy nezná lásky k ženě





V mládí se toužili stát uznávanými básníky. Na veřejnosti se prezentovali jako aristokrati ducha a nekompromisní kritici měšťácké morálky. Řeč je o Jarmilu Krecarovi (1884–1959) a tajemně zmizelém Arthuru Breiském (1885–1910?). Jaký byl jejich životní příběh?

Epocha, 120 stran, 139 Kč

Peter May:

Umrlčí cesta





Detektiv George Gunn vstupuje na břeh ostrůvku ležícího 20 mil západně od Vnějších Hebrid se zlou předtuchou. Na skále tu byl nalezen muž utlučený k smrti. A dospívající dívka leží v pokoji v Edinburghu a snaží se zjistit pravdu o smrti svého otce, průkopnického vědce.

Host, přeložil Filip Drlík, 384, 239 Kč

Reiner Stach:

Kafka - Rané roky (1883 – 1911)





Trojdílný životopis je považován za milník biografické literatury. Autor na něm pracoval osmnáct let, Kafku a jeho dílo prozkoumal v širokých dobových a literárních souvislostech. První svazek zachycuje Kafkovo mládí, studia a prvních léta strávená v zaměstnání.

Argo, přeložil Vratislav Slezák, 608 stran, 398 Kč

Ladislav Čumba:

Wittgensteinova kniha faktů





Wittgenstein byl nejvlivnějším učitelem filozofie v Cambridgi 20. století. Otec Karl byl úspěšným kapitalistou Rakouska-Uherska. Podobu ženy Poldi si mnozí občané Kladna ještě uchovávají v paměti. Předání ocelářského holdingu dědicům se ale nepovedlo.

Argo, 368 stran, 348 Kč

Carl Alasko:

Řekni to jinak





Kolikrát se vám stalo, že jste v nějaké situaci nějak zareagovali, a později jste si říkali: „Měl jsem to říct jinak, takhle.“ To už ale často bývá pozdě. Je ale možné se dovednosti říkat ta správná slova ve správný čas naučit?

Portál, přeložila Pavla Le Roch, 200 stran, 289 Kč